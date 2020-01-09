В США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ

Видання New York Times оприлюднило відеоролик, на якому, як стверджується, відзнятий момент влучання ракети в український літак на рейсі PS752.

New York Times стверджує, що змогло перевірити достовірність даного відео.

Відео зняте з землі з житлових кварталів, імовірно телефоном. На ньому дійсно відзнято вибух у нічному небі, після якого світла точка продовжила рух. За деякий час було чути вибухову хвилю.

Відео не має ознак, які би дозволили глядачеві ідентифікувати літак, але журналісти переконані у правильності висновків, а також запевняють, що ідентифікували місце зйомки у місті Паранд поблизу Тегерану.

Як відомо, саме із США у четвер почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак МАУ збили ракетою земля-повітря.