Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Іран відкриє "чорні скриньки" у п’ятницю, але готовий передати їх іншим країнам

Трамп запропонував надати членство в НАТО країнам Близького Сходу

Bellingcat: лайнер МАУ могли збити ракетою із секретної бази Ірану

Іран назвав брехнею звинувачення про збиття літака МАУ ракетою






Авіакатастрофа в Ірані: Помпео не виключає механічний збій

П'ятниця, 10 січня 2020, 12:50

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що не виключає можливість того, що причиною катастрофи літака МАУ в Ірані міг стати механічний збій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

"Я бачив звіти. Я можу лише сказати, що нам потрібно докопатися до істини дуже, дуже швидко", - сказав Помпео.

Очільник Держдепартаменту додав, що хоча механічний збій міг спричинити аварію, "якщо, власне, тут справа у чомусь дещо підступнішому, американський народ повинен знати, що причиною цього був іранський злочин".

Читайте також
Франція: Іран за рік-два може отримати ядерну зброю

Іран заявив, що 10 січня оцінить стан чорних скриньок з літака МАУ і якщо виявить пошкодження, які можуть завадити проаналізувати інформацію, звернеться за допомогою до інших країн.

Як повідомлялося, Іран запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Тегеран також назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Іран
powered by lun.ua