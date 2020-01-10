Авіакатастрофа в Ірані: Помпео не виключає механічний збій

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що не виключає можливість того, що причиною катастрофи літака МАУ в Ірані міг стати механічний збій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

"Я бачив звіти. Я можу лише сказати, що нам потрібно докопатися до істини дуже, дуже швидко", - сказав Помпео.

Очільник Держдепартаменту додав, що хоча механічний збій міг спричинити аварію, "якщо, власне, тут справа у чомусь дещо підступнішому, американський народ повинен знати, що причиною цього був іранський злочин".

Іран заявив, що 10 січня оцінить стан чорних скриньок з літака МАУ і якщо виявить пошкодження, які можуть завадити проаналізувати інформацію, звернеться за допомогою до інших країн.

Як повідомлялося, Іран запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Тегеран також назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".