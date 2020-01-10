Авиакатастрофа в Иране: Помпео не исключает механический сбой

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает возможность того, что причиной катастрофы самолета МАУ в Иране мог стать механический сбой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

"Я видел отчеты. Я могу только сказать, что нам нужно докопаться до истины очень, очень быстро", - сказал Помпео.

Глава Госдепартамента добавил, что хотя механический сбой мог вызвать аварию, "если, собственно, здесь дело в чем-то более коварном, американский народ должен знать, что причиной этого было преступление Ирана".

Иран заявил, что 10 января оценит состояние черных ящиков с самолета МАУ, и если обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, обратится за помощью к другим странам.

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Тегеран также назвал неправдивыми обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".