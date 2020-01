Bellingcat: лайнер МАУ могли збити ракетою із секретної бази Ірану

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтверджує, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Група Bellingcat заявила на своєму сайті, що здійснила геолокацію відео влучання ракети, опубліковане раніше The New York Times.

"Виявилося, що воно було знято в житловому районі населеного пункту Паранд (координати: 35.489414, 50.906917), передмістя Тегерана на захід від міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, звідки рейс 752 "Міжнародних авіаліній України" (PS752) вилетів до Києва", - заявили у Bellingcat.

Відеокамера спрямована на північний схід, у напрямку траєкторії польоту PS752. Група зазначає, що такі елементи, як на відео, можна помітити на наявних у відкритому доступі супутникових знімках. Це, зокрема, лінія багатоквартирних будинків, ліхтарні стовпи і будівельний майданчик ліворуч від точки зйомки.

За даними розслідувача Bellingcat Крісто Грозєва, ракету могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

"Спробував вирахувати можливе місце запуску. Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут щодо траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Кандидат один: секретна база IRSG", - написав він у своєму Twitter.

