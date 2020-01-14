Представники Ірану, України і Канади провели зустріч щодо катастрофи літака МАУ

Представники авіаційної влади Ірану, України та Канади у вівторок провели в Тегерані нараду щодо розслідування катастрофи авіалайнера "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на інформацію іранського державного телебачення.

Ніяких додаткових подробиць про те, що обговорювалося на зустрічі, не повідомляється.

Офіційні представники названих країн також поки не повідомляли про ці переговори.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив відправити бортові самописці зі збитого під Тегераном українського літака у Францію.

Іранська влада також заявила про арешт кількох людей, яких вважають відповідальними за збиття літака.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.