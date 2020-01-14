Представители Ирана, Украины и Канады провели встречу по катастрофе самолета МАУ

Представители авиационных властей Ирана, Украины и Канады во вторник провели в Тегеране совещание по расследованию катастрофы авиалайнера "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информацию иранского государственного телевидения.

Никаких дополнительных подробностей о том, что обсуждалось на встрече, не сообщается.

Официальные представители названных стран также пока не сообщали об этих переговорах.

Ранее стало известно, что Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета во Францию.

Иранские власти также заявили об аресте нескольких человек, которых считают ответственными за сбивание самолета.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.