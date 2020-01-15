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У США оголосили менеджерів імпічменту Трампа

Середа, 15 січня 2020, 17:28

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у середу обрала сімох членів Палати, які представлятимуть обвинувачення в майбутньому судовому процесі над президентом Дональдом Трампом, який відбудеться в Сенаті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До сімки увійшли голова комітету з питань розвідки Адам Шифф та голова Комітету з питань судової влади Джеррі Надлер.

Група стверджуватиме, що Трамп зловживав владою і перешкоджав Конгресу і його слід усунути з посади. Протистояти цьому аргументу буде команда захисту Трампа, що її, як очікується, очолить адвокат Білого дому Пет Чиполлоне.

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Окрім Шиффа та Надлера, Пелосі назвали менеджерами Хакіма Джефріса, Сильвію Гарсіа, Вал Демінгс, Зої Лофгрен та Джейсона Кроу.

Пізніше в середу очікується, що Палата проголосує за резолюцію, яка спричинить передачу статей про імпічмент до Сенату.

Як відомо, 19 грудня Палата представників проголосувала за дві статті звинувачень у справі про імпічмент Трампа.

45-го президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджанні Конгресу в його розслідуванні.

Статті про імпічмент, політичний еквівалент обвинувального акту, тепер будуть спрямовані в Сенат для судового розгляду. Якщо Трамп буде виправданий Сенатом, очолюваним республіканцями, а саме це і очікується, йому все одно доведеться йти на переобрання, несучи на собі пляму імпічменту.

Трамп назвав усю справу "полюванням на відьом", "містифікацією" і "обманом".

Для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці.

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