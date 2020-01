У США оголосили менеджерів імпічменту Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у середу обрала сімох членів Палати, які представлятимуть обвинувачення в майбутньому судовому процесі над президентом Дональдом Трампом, який відбудеться в Сенаті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До сімки увійшли голова комітету з питань розвідки Адам Шифф та голова Комітету з питань судової влади Джеррі Надлер.

Група стверджуватиме, що Трамп зловживав владою і перешкоджав Конгресу і його слід усунути з посади. Протистояти цьому аргументу буде команда захисту Трампа, що її, як очікується, очолить адвокат Білого дому Пет Чиполлоне.

Окрім Шиффа та Надлера, Пелосі назвали менеджерами Хакіма Джефріса, Сильвію Гарсіа, Вал Демінгс, Зої Лофгрен та Джейсона Кроу.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC