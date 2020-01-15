У США оголосили менеджерів імпічменту Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у середу обрала сімох членів Палати, які представлятимуть обвинувачення в майбутньому судовому процесі над президентом Дональдом Трампом, який відбудеться в Сенаті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До сімки увійшли голова комітету з питань розвідки Адам Шифф та голова Комітету з питань судової влади Джеррі Надлер.

Група стверджуватиме, що Трамп зловживав владою і перешкоджав Конгресу і його слід усунути з посади. Протистояти цьому аргументу буде команда захисту Трампа, що її, як очікується, очолить адвокат Білого дому Пет Чиполлоне.

Окрім Шиффа та Надлера, Пелосі назвали менеджерами Хакіма Джефріса, Сильвію Гарсіа, Вал Демінгс, Зої Лофгрен та Джейсона Кроу.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020

Пізніше в середу очікується, що Палата проголосує за резолюцію, яка спричинить передачу статей про імпічмент до Сенату.

Як відомо, 19 грудня Палата представників проголосувала за дві статті звинувачень у справі про імпічмент Трампа.

45-го президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджанні Конгресу в його розслідуванні.

Статті про імпічмент, політичний еквівалент обвинувального акту, тепер будуть спрямовані в Сенат для судового розгляду. Якщо Трамп буде виправданий Сенатом, очолюваним республіканцями, а саме це і очікується, йому все одно доведеться йти на переобрання, несучи на собі пляму імпічменту.

Трамп назвав усю справу "полюванням на відьом", "містифікацією" і "обманом".

Для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці.