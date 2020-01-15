В США назвали менеджеров импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в среду выбрала семь членов Палаты, которые будут представлять обвинение в будущем судебном процессе над президентом Дональдом Трампом в Сенате.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В семерку вошли председатель комитета по вопросам разведки Адам Шифф и председатель Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.

Группа утверждать, что Трамп злоупотреблял властью и препятствовал Конгрессу и его следует отстранить от должности. Противостоять этому аргументу будет команда защиты Трампа, которую, как ожидается, возглавит адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне.

Помимо Шиффа и Надлера, Пелоси назвала в качестве менеджеров Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020

Позже в среду ожидается, что Палата проголосует за резолюцию, которая повлечет за собой передачу статей об импичменте в Сенат.

Как известно, 19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа.

45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгрессу в его расследовании.

Статьи об импичменте, политический эквивалент обвинительного акта, теперь будут направлены в Сенат для судебного разбирательства. Если Трамп будет оправдан Сенатом, возглавляемым республиканцами, а именно это и ожидается, ему все равно придется идти на переизбрание, неся на себе пятно импичмента.

Трамп назвал все дело "охотой на ведьм", "мистификацией" и "обманом".

Для вынесения обвинительного приговора необходимо голосования в две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.