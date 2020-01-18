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Протестувальники ледь не штурмували театр, куди прийшов Макрон 

Субота, 18 січня 2020, 15:17

Десятки протестувальників спробували увірватись в паризький театр у п'ятницю, де з дружиною проводив вечір президент Франції Еммануель Макрон. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Близько тридцяти противників пенсійної реформи Макрона зібралися перед паризьким театром Буфф дю Нор ввечері в п'ятницю. Після того, як вони з вигуками забігли в театр, їх прогнала поліція.

Макрона, який був присутній на виставі в той час, ненадовго вивели із залу для забезпечення його безпеки, після чого він зміг повернутися і переглянути виставу до кінця. Штаб-квартира паризької поліції підтвердила, що демонстрантам не вдалося увійти до зали.

Подружжя Макронів було присутнє на виставі "La Mouche", коли журналіст-активіст Таха Бухафс опублікував у Твіттері відео з президентською парою, що спонукало протестувальників прийти і спробувати зірвати шоу.

Пізніше Бухафса затримали та доставили до відділення поліції, хоча не зрозуміло, чи його взяли під варту.

Президента Франції не бачили на публіці з моменту його появи в Ам'єні 21 і 22 листопада. Це було ще перед тим, як 5 грудня розпочалися акції протесту проти його суперечливої пенсійної реформи.

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Франція Макрон
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