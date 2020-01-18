Протестувальники ледь не штурмували театр, куди прийшов Макрон 

Десятки протестувальників спробували увірватись в паризький театр у п'ятницю, де з дружиною проводив вечір президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Близько тридцяти противників пенсійної реформи Макрона зібралися перед паризьким театром Буфф дю Нор ввечері в п'ятницю. Після того, як вони з вигуками забігли в театр, їх прогнала поліція.

Макрона, який був присутній на виставі в той час, ненадовго вивели із залу для забезпечення його безпеки, після чого він зміг повернутися і переглянути виставу до кінця. Штаб-квартира паризької поліції підтвердила, що демонстрантам не вдалося увійти до зали.

Подружжя Макронів було присутнє на виставі "La Mouche", коли журналіст-активіст Таха Бухафс опублікував у Твіттері відео з президентською парою, що спонукало протестувальників прийти і спробувати зірвати шоу.

Je suis actuellement au théâtre des bouffes du Nord (Métro La Chapelle)

3 rangées derrière le président de la république.



Des militants sont quelque part dans le coin et appelle tout le monde à rappliquer.



Quelque chose se prépare... la soirée risque d’être mouvementée. pic.twitter.com/0mfwQPwdzr — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) January 17, 2020

Пізніше Бухафса затримали та доставили до відділення поліції, хоча не зрозуміло, чи його взяли під варту.

Президента Франції не бачили на публіці з моменту його появи в Ам'єні 21 і 22 листопада. Це було ще перед тим, як 5 грудня розпочалися акції протесту проти його суперечливої пенсійної реформи.