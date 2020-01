Протестувальники ледь не штурмували театр, куди прийшов Макрон 

Десятки протестувальників спробували увірватись в паризький театр у п'ятницю, де з дружиною проводив вечір президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Близько тридцяти противників пенсійної реформи Макрона зібралися перед паризьким театром Буфф дю Нор ввечері в п'ятницю. Після того, як вони з вигуками забігли в театр, їх прогнала поліція.

Protesters storm the theatre #BouffesDuNord after #Macron was reported to be inside by Journaliste #TahaBouhafs, last night#greve18janvier#GiletsJaunes pic.twitter.com/2pZLLqsUAP