Протестующие едва не штурмовали театр, куда пришел Макрон

Десятки протестующих попытались ворваться в парижский театр в пятницу, где с женой проводил вечер президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

Около тридцати противников пенсионной реформы Макрона собрались перед парижским театром Буфф дю Нор вечером в пятницу. После того, как они с криками забежали в театр, их прогнала полиция.

Protesters storm the theatre #BouffesDuNord after #Macron was reported to be inside by Journaliste #TahaBouhafs, last night#greve18janvier#GiletsJaunes pic.twitter.com/2pZLLqsUAP