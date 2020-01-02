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У Польщі автомобіль зіткнувся з потягом: двоє загиблих

Четвер, 2 січня 2020, 16:37

Неподалік польського села Боруціно (гміна Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства) близько полудня 2 січня сталося зіткнення поїзда з легковим автомобілем. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.pl.

Двоє 20-річних чоловіків - водій та пасажир Volkswagen Golf 4 - померли від ран. ДТП сталася на нерегульованому залізничному переїзді. 

Потяг, з яким зіткнувся автомобіль, - це TLK "Gwarek" з Катовіце до Слупська. Аварія сталася між станціями Ястровє і Щецінек. 

Про потерпілих серед пасажирів потяга не повідомляють.

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