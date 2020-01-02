У Польщі автомобіль зіткнувся з потягом: двоє загиблих

Неподалік польського села Боруціно (гміна Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства) близько полудня 2 січня сталося зіткнення поїзда з легковим автомобілем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.pl.

Двоє 20-річних чоловіків - водій та пасажир Volkswagen Golf 4 - померли від ран. ДТП сталася на нерегульованому залізничному переїзді.

Samochód którym podróżowali dwaj 20-latkowie zderzył się z pociągiem relacji Katowice-Słupsk. Do wypadku doszło w miejscowości Borucino (gmina Okonek). Trwa akcja ratunkowa, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Linia kolejowa Piła-Szczecinek zamknięta. @radiokoszalin pic.twitter.com/A1a3NpI1xS — Mateusz Sienkiewicz (@MateuszSienki) January 2, 2020

Потяг, з яким зіткнувся автомобіль, - це TLK "Gwarek" з Катовіце до Слупська. Аварія сталася між станціями Ястровє і Щецінек.

Про потерпілих серед пасажирів потяга не повідомляють.