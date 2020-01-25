Іранець, який збив український літак, знаходиться у в’язниці – глава МЗС Ірану

Іранський військовий, який винний у збитті літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном, перебуває у в’язниці.

Про це заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв’ю Der Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Майже 32 роки тому США збили іранський пасажирський літак. На сьогоднішній день вони так і не принесли офіційних вибачень. Американський офіцер, відповідальний за його знищення, навіть отримав медаль. Тим часом іранець, який збив український літак, зараз перебуває у в'язниці" - сказав Заріф.

Він заперечив, що іранський уряд протягом трьох днів приховував інформацію про збиття літака, і додав, що особисто дізнався про це у другій половині дня 10 січня.

"Саме в цей момент вище військове керівництво прийшло до остаточного висновку, що це було зроблено кимось помилково. Як тільки про це стало відомо лідеру Корпусу вартових ісламської революції, він зажадав, щоб громадськість була проінформована. Це сталося в суботу вранці. Це були дуже болючі тижні" - зазначив Заріф.

Раніше в Ірані повідомляли про затримання кількох осіб у зв’язку з катастрофою українського лайнера.