Армія США розслідує загадкову катастрофу літака в Афганістані

Американська армія розслідує повідомлення про авіакатастрофу в афганській провінції Газні, яка залишила без відповіді чимало запитань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Associated Press з посиланням на речницю Центрального командування США, майора Бет Ріордан.

Літак розбився і загорівся у понеділок на території, підконтрольній "Талібану", за 130 кілометрів від Кабула.

Місцеві чиновники спочатку заявили, що це пасажирський літак, який належить афганській авіакомпанії Ariana. Однак авіакомпанія це спростувала, а авіаційний орган Афганістану оголосив, що жоден цивільний літак не розбився.

Згодом американські військові заявили, що розслідують повідомлення про катастрофу літака. Втім, за словами речниці Ріордан, залишається невідомим, чий літак зазнав катастрофи.

Водночас у соцмережах поширюють фото та відео, імовірно, з місця аварії. На них видно вірогідні останки літака Bombardier E-11A, який військові США використовують для електронного стеження за Афганістаном.

AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot