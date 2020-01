Армия США расследует загадочную катастрофу самолета в Афганистане

Американская армия расследует сообщение об авиакатастрофе в афганской провинции Газни, которая оставила без ответа многие вопросы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Центрального командования США, майора Бет Риордан.

Самолет разбился и загорелся в понедельник на территории, подконтрольной "Талибану", в 130 километрах от Кабула.

Местные чиновники сначала заявили, что это пассажирский самолет, принадлежащий афганской авиакомпании Ariana. Однако авиакомпания это опровергла, а авиационный орган Афганистана объявил, что ни один гражданский самолет не разбился.

Впоследствии американские военные заявили, что расследуют сообщения о катастрофе самолета. Впрочем, по словам пресс-секретаря Риордан, остается неизвестным, чей самолет потерпел катастрофу.

В то же время в соцсетях распространяют фото и видео, вероятно, с места аварии. На них видно возможные останки самолета Bombardier E-11A, который военные США используют для электронного слежения за Афганистаном.

AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot