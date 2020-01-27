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Армия США расследует загадочную катастрофу самолета в Афганистане

Понедельник, 27 января 2020, 15:40

Американская армия расследует сообщение об авиакатастрофе в афганской провинции Газни, которая оставила без ответа многие вопросы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Центрального командования США, майора Бет Риордан.

Самолет разбился и загорелся в понедельник на территории, подконтрольной "Талибану", в 130 километрах от Кабула.

Местные чиновники сначала заявили, что это пассажирский самолет, принадлежащий афганской авиакомпании Ariana. Однако авиакомпания это опровергла, а авиационный орган Афганистана объявил, что ни один гражданский самолет не разбился.

Впоследствии американские военные заявили, что расследуют сообщения о катастрофе самолета. Впрочем, по словам пресс-секретаря Риордан, остается неизвестным, чей самолет потерпел катастрофу.

В то же время в соцсетях распространяют фото и видео, вероятно, с места аварии. На них видно возможные останки самолета Bombardier E-11A, который военные США используют для электронного слежения за Афганистаном.

Количество людей на борту и что с ними случилось, а также причина аварии остаются неизвестными.

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