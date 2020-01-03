Німеччина пояснила удар США по Сулеймані реакцією на провокації Ірану

Атака США в Іраку, в якій загинув начальник іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані, стала реакцією на військові провокації Ірану.

Про це заявила прессекретарка уряду Німеччини в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Американські дії були реакцією на низку військових провокацій, за які відповідає Іран", - заявила Ульріке Деммер під час чергової урядової пресконференції.

"Ми також з великим занепокоєнням бачимо діяльність Ірану в регіоні. Ми стоїмо перед небезпечною ескалацією", - сказала вона, додавши, що Німеччина працюватиме над деескалацією ситуації.

В Ірані заявили, що Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня загинули під час обстрілу з американських вертольотів їхнього автомобіля у аеропорту Багдада.

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані.

Іран пообіцяв помститися за вбивство, яке вже призвело до стрибка світових цін на нафту.

Нагадаємо, 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. Нападники, які штурмували посольство, після дводенних сутичок з американськими силовими структурами залишили територію дипмісії в середу.

У США звинувачують Іран в організації нападу на дипмісію в Багдаді. Офіційний Тегеран заперечив свою роль у штурмі посольства США.