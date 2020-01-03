Германия объяснила удар США по Сулеймани реакцией на провокации Ирана

Атака США в Ираке, в которой погиб начальник иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани, стала реакцией на военные провокации Ирана.

Об этом заявила пресс-cекретарь правительства Германии в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Американские действия были реакцией на ряд военных провокаций, за которые отвечает Иран", - заявила Ульрике Деммер во время очередной правительственной пресс-конференции.

"Мы также с большим беспокойством видим деятельность Ирана в регионе. Мы стоим перед опасной эскалацией", - сказала она, добавив, что Германия будет работать над деэскалации ситуации.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Иран пообещал отомстить за убийство, которое уже привело к скачку мировых цен на нефть.

Напомним, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. Нападавшие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.