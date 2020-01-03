Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Укрвинпром не отказался от экспорта "коньяка" и "шампанского", несмотря на ассоциацию с ЕС

Франция: между США и Ираном происходит то, чего мы опасались

ЕС отреагировал на решение Турции о направлении войск в Ливию

Иран обещает США сокрушительную месть за убийство ведущего командующего






Германия объяснила удар США по Сулеймани реакцией на провокации Ирана

Пятница, 3 января 2020, 13:07

Атака США в Ираке, в которой погиб начальник иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани, стала реакцией на военные провокации Ирана.

Об этом заявила пресс-cекретарь правительства Германии в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Американские действия были реакцией на ряд военных провокаций, за которые отвечает Иран", - заявила Ульрике Деммер во время очередной правительственной пресс-конференции.

"Мы также с большим беспокойством видим деятельность Ирана в регионе. Мы стоим перед опасной эскалацией", - сказала она, добавив, что Германия будет работать над деэскалации ситуации.

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Иран пообещал отомстить за убийство, которое уже привело к скачку мировых цен на нефть.

Напомним, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. Нападавшие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Ближний Восток Иран США
powered by lun.ua