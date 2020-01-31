Пошта Австрії на новій марці покепкувала з Brexit

Австрійська пошта випустила марку з нагоди Brexit, продемонструвавши своє почуття гумору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Salzburger Nachrichten.

Пошта "обіграла" постійне відтермінування виходу Британії з ЄС. На марці закреслена дата 29 березня 2019 року. Під нею надрукована актуальна дата Brexit – 31 січня 2020 року.

Зображення: Österreichische Post

На марці візуально підкреслено нове становище Британії. Її територія зафарбована сірим кольором, тоді як усіх 27 членів ЄС – синім.

Марка номінальною вартістю 1,80 євро випущена у 140 тисячах екземплярів і продається у трьох торгових точках з п’ятниці.

58% австрійців шкодують через вихід Британії з ЄС.