Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща підписала контракт на купівлю у США 32 винищувачів F-35

Україна та Британія майже узгодили нову торговельну угоду

США ніколи не визнають анексію Криму і підтримують шлях України в НАТО - Помпео

У Польщі гірники заблокували залізничні колії: російське вугілля сюди не пройде






Пошта Австрії на новій марці покепкувала з Brexit

П'ятниця, 31 січня 2020, 15:38

Австрійська пошта випустила марку з нагоди Brexit, продемонструвавши своє почуття гумору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Salzburger Nachrichten.

Пошта "обіграла" постійне відтермінування виходу Британії з ЄС. На марці закреслена дата 29 березня 2019 року. Під нею надрукована актуальна дата Brexit – 31 січня 2020 року.

 
Зображення: Österreichische Post

На марці візуально підкреслено нове становище Британії. Її територія зафарбована сірим кольором, тоді як усіх 27 членів ЄС – синім.

Марка номінальною вартістю 1,80 євро випущена у 140 тисячах екземплярів і продається у трьох торгових точках з п’ятниці.

58% австрійців шкодують через вихід Британії з ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit Австрія
powered by lun.ua