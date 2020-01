Україна, Грузія і Молдова просили ЄС не зменшувати фінансування Східного партнерства

Міністри закордонних справ України, Грузії й Молдови, а також шість держав-членів ЄС звернулися з проханням до Євросоюзу забезпечити, щоб розробка нового довгострокового бюджетного планування не призвела до зменшення фінансування країн Східного партнерства.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Голова Євроради скликає 20 лютого позачерговий саміт щодо довгострокового бюджетного планування. За словами Кулеби, ЄС планує створити не низку окремих інструментів фінансування – один для Східного партнерства, другий для Північної Африки, а третій - ще для когось, а один загальний інструмент фінансування програм співпраці ЄС з усіма третіми країнами.

"Міністри закордонних справ України, Грузії й Молдови звернулися до інституцій ЄС у спільному листі, і також спільний лист написали шість держав-членів ЄС. В обидвох документах було висловлене прохання до ЄС забезпечити, щоб розробка нового інструменту не призвела до зменшення фінансування країн Східного партнерства", - розповів Кулеба.

За словами віцепрем’єра, ЄС відповів, що новий інструмент все одно буде створений, а принцип "more for more", тобто "більше за більше", залишається чинним.

"Одним із критеріїв, який буде враховуватися під час виділення грошей, буде те, хто більш ефективно їх використовує. Тобто, якщо ми будемо активно імплементувати реформи й ефективно освоювати європейські кошти, то нам будуть більше їх виділяти", - зазначив заступник прем’єр-міністра.