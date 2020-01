Украина, Грузия и Молдова просили ЕС не уменьшать финансирование Восточного партнерства

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы, а также шесть государств-членов ЕС обратились с просьбой к Евросоюзу, чтобы разработка нового долгосрочного бюджетного планирования не привела к уменьшению финансирования стран Восточного партнерства.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Укринформу" рассказал вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Председатель Евросовета созывает 20 февраля внеочередной саммит по долгосрочному бюджетному планированию. По словам Кулебы, ЕС планирует создать не ряд отдельных инструментов финансирования - один для Восточного партнерства, второй для Северной Африки, а третий - еще для кого-то, а один общий инструмент финансирования программ сотрудничества ЕС со всеми третьими странами.

"Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы обратились к институтам ЕС в совместном письме, и также совместное письмо написали шесть государств-членов ЕС. В обоих документах было высказано просьбу к ЕС, чтобы разработка нового инструмента не привела к уменьшению финансирования стран Восточного партнерства", - рассказал Кулеба.

По словам вицепремьера, ЕС ответил, что новый инструмент все равно будет создан, а принцип "more for more", то есть "больше за большее", остается в силе.

"Одним из критериев, который будет учитываться при выделении денег, будет то, кто более эффективно их использует. То есть, если мы будем активно имплементировать реформы, и эффективно осваивать европейские средства, то нам будут больше их выделять", - отметил заместитель премьер-министра.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2867124-dmitro-kuleba-vicepremerministr-z-pitan-evropejskoi-ta-evroatlanticnoi-integracii.html