Спецслужби визначили попередню причину катастрофи лайнера МАУ – джерело Reuters

Джерело у канадських безпекових колах повідомило результати попереднього розслідування причин катастрофи авіалайнера Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Про це повідомила агенція Reuters, зазначивши, що представник спецслужби спілкувався із кількома агенціями на умовах анонімності.

За даними канадського співрозмовника, "початкова оцінка" західних розвідувальних служб свідчить про те, що український авіалайнер не був збитий ракетою.

Як відомо, серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав, але особливо великою є кількість канадських громадян, переважно іранського походження, через що Канада приділяє особливу увагу розслідуванню трагедії. 63 пасажири загиблого авіалайнера зареєструвалися на рейс за канадськими паспортами, повідомили раніше в українському МЗС.

Канадське джерело Reuters, коментуючи висновки західних спецслужб, запевнило, що за найімовірнішою версією український Boeing 737 стикнувся із серйозною технічною несправністю під час польоту.

Детальнішої інформації агенція не надала.

Як повідомлялося раніше, США запропонували Україні допомогу після авіакатастрофи в Ірані. Розслідування за участи української сторони має розпочатися в Ірані ближчим часом. Водночас, Тегеран заявив, що не передаватиме "чорні скриньки" виробникові лайнеру - американській компанії Boeing.