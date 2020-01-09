Іранські слідчі: частина даних з чорних скриньок літака МАУ втрачена

У четвер іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані, втрачена.

Як повідомляє агентство АР, про це йдеться у попередньому звіті про аварію Управління цивільної авіації Ірану, пише "Європейська правда".

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Звіт підтвердив, що обидві так звані чорні скриньки, які містять технічні дані літака і записи переговорів з його кабіни, були знайдені, проте вони були пошкоджені і деякі частини їх пам'яті втрачені.

Управління цивільної авіації Ірану підготувало коментарі в попередньому звіті про катастрофу на наступний день після падіння українського лайнера, в результаті якого загинули всі 176 осіб на борту.

У звіті ідеться, що члени екіпажу не зверталися по допомогу через зв’язок з диспетчером. Також повідомляється, що екіпаж намагався повернути літак в аеропорт, коли той почав падати.

Слідчі зазначили, що літак був охоплений вогнем, перш ніж упав. За їх словами, аварія спричинила сильний вибух, коли літак впав на землю, ймовірно, тому, що літак був повністю заправлений паливом для польоту до Києва.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Джерело у канадських безпекових заявило, що "початкова оцінка" західних розвідувальних служб свідчить про те, що український авіалайнер не був збитий ракетою, а, найімовірніше, літак зіткнувся з серйозною технічною несправністю під час польоту.