Нідерланди попередили громадян про ризик подорожей до Ірану

МЗС Нідерландів в середу заявив, що громадянам країни краще утриматись від поїздок до Ірану, якщо вони не є надзвичайної важливості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті міністерства.

"Їдьте до Ірану, тільки якщо це необхідно. Зростання напруженості означає, що ситуація з безпекою непередбачувана", - заявили в нідерландському МЗС.

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Водночас нідерландська головна турагенція ANVR заявила, що всі заплановані поїздки в Іран будуть скасовані, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані у ніч на 8 січня, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції проти Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.

Комерційні авіакомпанії в середу почали перенаправляти свої рейси на Близький Схід, щоб уникнути повітряного простору Ірану та Іраку після катастрофи літака МАУ та напруженості між Тегераном та Вашингтоном.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну"