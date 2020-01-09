Нидерланды предупредили граждан о риске путешествий в Иран

МИД Нидерландов в среду заявил, что гражданам страны лучше воздержаться от поездок в Иран, если они не чрезвычайной важности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

"Едьте в Иран, только если это необходимо. Рост напряженности означает, что ситуация с безопасностью непредсказуема", - заявили в нидерландском МИД.

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В то же время ключевое нидерландское турагентство ANVR заявило, что все запланированные поездки в Иран будут отменены, сообщает Reuters.

Напомним, две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы в ночь на 8 января, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и что готовятся другие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.

Коммерческие авиакомпании в среду начали перенаправлять свои рейсы на Ближний Восток, чтобы избежать воздушного пространства Ирана и Ирака после катастрофы самолета МАУ и напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

Подробно о предпосылках этого нападения читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину".