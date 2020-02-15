Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський: Росія повинна захотіти віддати нам нашу землю

Зеленський: не слід говорити про війну "в Україні", бо вона в Європі

Помпео - Росії і Китаю: Захід перемагає

Нормандський саміт може бути відкладений, але він відбудеться – Пристайко






Зеленський: готується повернення 200 ув'язнених українців

Субота, 15 лютого 2020, 14:45

Українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, організованого фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією.

Він розповів, що після "нормандського" саміту в Парижі кількість жертв серед українців спершу знизилася, проте згодом вона знову зросла у січні.

Читайте також
Умови виборів на Донбасі, розведення сил та питання заручників: що розповів Зеленський у Мюнхені

"Було дуже боляче. І що ти робиш, ти починаєш продовжувати діалог, я не думав про дипломатію, ми просто дзвонимо всім колегам, всім представникам, лідерам нормандської четвірки, проговорюємо, давайте заспокоїмось. Зменшуються постріли. Ми домовилися про два великі треки обміну. Практично домовилися, і дійсно зараз говоримо про повернення 200 українців", - сказав він.

"Це великий трек і не тому, що це ми повертаємо когось домому, їх чекають просто їхні сім'ї". - додав президент.

Нагадаємо, як заявив журналістам у Мюнхені міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, зустріч Володимира Зеленського, Владіміра Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона може не відбутися в квітні, як планувалося попередньо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Мюнхенська конференція Зеленський
powered by lun.ua