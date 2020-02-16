Макрон дав надію Північній Македонії і Албанії щодо їх членства в ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон в суботу дав зрозуміти, що готовий зняти свої заперечення щодо початку переговорів з Північною Македонією та Албанією про їх вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки, Макрон сказав, що схвалить старт переговорів з Тираною та Скоп’є, якщо Єврокомісія наступного місяця дасть позитивну оцінку прогресу двох країн.

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"Якщо результати будуть позитивними і довіру вдасться встановити, опісля ми зможемо відкрити переговори", - сказав Еммануель Макрон.

Європейська комісія вже неодноразово заявляла, що дві країни відповідають критеріям для початку переговорів про членство. Але Франція та інші члени ЄС раніше не погоджувалися з такими оцінками.

У своїх виступах на конференції Макрон також звинуватив інші уряди ЄС в "великому лицемірстві" у їх ставленні до потенційних членів з Західних Балкан. Він сказав, що ці уряди публічно підтримали початок переговорів про членство, в той же час в приватному порядку заявляли, що потенційні члени не відповідатимуть стандартам ЄС ще протягом багатьох років.

Цього місяця Єврокомісія запропонувала реформувати процес розширення ЄС відповідно до французької пропозиції, внесеної в листопаді. ЄК вирішила дати більшу вагу країним-членам у процесі переговорів та полегшила можливість зупинки переговорів, якщо кандидати не будуть справлятися.