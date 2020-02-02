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У Лондоні поліція застрелила чоловіка, який напав з ножем на перехожих

Неділя, 2 лютого 2020, 17:35

Озброєні офіцери поліції Лондона застрелили чоловіка в районі Стрітхем.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції Лондона.

"На цьому етапі, як вважається, кілька людей отримали поранення. Обставини вивчаються, і ми надамо подальшу інформацію якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Інцидент описаний як терористичний.

Як пише The Telegraph, очевидиця сказала: "Чоловік просто зайшов у магазин, взяв ніж і почав різати людей".

"Продавчиня намагалася відібрати у нього ножа, але він вирвався і вдарив жінку на велосипеді. Ніж був справді великий", - каже очевидиця.

Повідомляється про щонайменше трьох постраждалих.

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Велика Британія тероризм
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