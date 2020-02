В Лондоне полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих

Вооруженные офицеры полиции Лондона застрелили мужчину в районе Стритхем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции Лондона.

"На этом этапе, как считается, несколько человек получили ранения. Обстоятельства изучаются, и мы предоставим дополнительную информацию как можно быстрее", - говорится в сообщении

Инцидент описан как террористический.

#BREAKING: Chaotic scenes in a busy streatham high street in London as police shoot dead a knife wielding man, several injured. pic.twitter.com/Oq1AXkBpjx