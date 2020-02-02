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В Лондоне полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих

Воскресенье, 2 февраля 2020, 17:35

Вооруженные офицеры полиции Лондона застрелили мужчину в районе Стритхем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции Лондона.

"На этом этапе, как считается, несколько человек получили ранения. Обстоятельства изучаются, и мы предоставим дополнительную информацию как можно быстрее", - говорится в сообщении

Инцидент описан как террористический.

Как пишет The Telegraph, очевидец сказала: "Мужчина просто зашел в магазин, взял нож и начал резать людей".

"Продавщица пыталась отобрать у него нож, но он вырвался и ударил женщину на велосипеде. Нож был действительно большой", - говорит очевидец.

Сообщается о как минимум трех пострадавших.

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Великобритания терроризм
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