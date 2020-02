Турецька армія почала операцію в Ідлібі

Турецька армія розпочала військову операцію проти режиму сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб.

Про це у Twitter повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке, передає "Європейська правда".

"Турецька армія розпочинає військові дії проти режиму Асада в провінції Ідліб. (Танки) М60 прямують до Найраба, спецпризначенці прямують до лінії фронту. Артилерія працює проти режиму. Літаки режиму та Росії продовжують атакувати довколишні міста", - написав Рьопке.

Цю інформацію згодом підтвердили CNN Turk та інші турецькі медіа. Зазначається, що турецькі війська діють разом із сирійською опозицією.

#BREAKING

The Turkish Army begins military operations against the Assad regime in Idlib province.

M60 are heading towards Nayrab, special forces are heading to the frontline.

Artillery working against regime positions.

Regime and Russian planes keep striking nearby towns.#Syria pic.twitter.com/f9sHdyFV3P