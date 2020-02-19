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Ердоган: домовитися з РФ не вдалося, операція в Ідлібі неминуча

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Ердоган: домовитися з РФ не вдалося, операція в Ідлібі неминуча

Середа, 19 лютого 2020, 11:37

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу пригрозив розпочати операцію в провінції Ідліб в Сирії до кінця місяця, якщо Дамаск не відведе війська за лінію турецьких військових постів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Jazeera.

"Операція в Ідлібі неминуча", - сказав Ердоган перед парламентарями своєї партії в парламенті. "Ми почали відлік, ми робимо остаточні попередження".

Ердоган заявив, що переговори з Росією про північно-західний сирійський регіон Ідліб далеко не задовольнили вимоги Туреччини, і попередив, що військова операція є "питанням часу".

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Ердоган заявив, що Туреччина вирішила зробити Ідліб безпечною зоною "незалежно від витрат", навіть попри провал переговорів з Росією, яка підтримує сили сирійського президента Башара Асада.

Ці оголошення з'явилися на тлі того, як сирійські війська за підтримки Росії ведуть наступ на останній великий повстанський анклав країни.

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Ердоган Туреччина
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