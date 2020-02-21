Помпео заявив про "порозуміння" між США і "Талібаном"

Представники адміністрації США та руху "Талібан" досягли "розуміння", яке може призвести до "зменшення насильства" в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Після десятиліть конфліктів ми домовилися з талібами про значне зменшення насильства в Афганістані. Це важливий крок на довгій дорозі до миру, і я закликаю всіх афганців скористатися цією можливістю", - написав Помпео у Twitter.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 21, 2020

Помпео заявив, що американські переговірники в Катарі останніми тижнями домовилися з талібами через консультації з урядом Афганістану.

"Після успішної імплементації цього розуміння"наприкінці лютого очікується рух підписання угоди між США та Талібаном", - сказав Помпео.

"Внутрішньоафганські переговори розпочнуться незабаром після цього, і будуватимуться на цьому фундаментальному кроці для досягнення всебічного та постійного припинення вогню та майбутньої політичної дорожньої карти для Афганістану", - додав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав заяву США, заявивши, що "це критичне випробування готовності та здатності талібів зменшити насильство та добросовісно сприяти мир"у.

Союзники по НАТО перебувають в Афганістані з 2001 року. В даний час НАТО має 16000 військовослужбовців для підтримки афганських сил безпеки.