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Помпео заявив про "порозуміння" між США і "Талібаном"

П'ятниця, 21 лютого 2020, 15:58

Представники адміністрації США та руху "Талібан" досягли "розуміння", яке може призвести до "зменшення насильства" в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Після десятиліть конфліктів ми домовилися з талібами про значне зменшення насильства в Афганістані. Це важливий крок на довгій дорозі до миру, і я закликаю всіх афганців скористатися цією можливістю", - написав Помпео у Twitter.

Помпео заявив, що американські переговірники в Катарі останніми тижнями домовилися з талібами через консультації з урядом Афганістану.

"Після успішної імплементації цього розуміння"наприкінці лютого очікується рух підписання угоди між США та Талібаном", - сказав Помпео.

"Внутрішньоафганські переговори розпочнуться незабаром після цього, і будуватимуться на цьому фундаментальному кроці для досягнення всебічного та постійного припинення вогню та майбутньої політичної дорожньої карти для Афганістану", - додав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав заяву США, заявивши, що "це критичне випробування готовності та здатності талібів зменшити насильство та добросовісно сприяти мир"у.

Союзники по НАТО перебувають в Афганістані з 2001 року. В даний час НАТО має 16000 військовослужбовців для підтримки афганських сил безпеки.

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Афганістан США
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