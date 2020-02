Помпео заявив про "порозуміння" між США і "Талібаном"

Представники адміністрації США та руху "Талібан" досягли "розуміння", яке може призвести до "зменшення насильства" в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Після десятиліть конфліктів ми домовилися з талібами про значне зменшення насильства в Афганістані. Це важливий крок на довгій дорозі до миру, і я закликаю всіх афганців скористатися цією можливістю", - написав Помпео у Twitter.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity.