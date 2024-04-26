Президент Франції про загрозу РФ: "Наша сьогоднішня Європа смертна і може померти"

У четвер 25 квітня президент Франції Емманюель Макрон проголосив програмну промову про Європу в паризькій Сорбонні.

З моменту проголошення ним у цьому ж місці його першої промови про бачення розвитку континенту минуло не просто 6,5 років. За цей час сталися карколомні події.

Стратегічний порядок денний Європейського Союзу змінюється просто зараз, а президент Франції намагається стати лідером у його формуванні.

Про те, яким Макрон бачить майбутнє Європи у новій реальності, читайте в статті програмної директорка Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Ірини Красноштан Три завдання Європи Макрона: як президент Франції прагне змінити ЄС та яким є місце України. Далі – короткий її виклад.

Реклама:

Президент Франції попередив: у найближчі десятиліття перед Європою постануть величезні ризики.

"Наша сьогоднішня Європа смертна і може померти. Вона може померти, і це залежить лише від нашого вибору. Саме сьогодні на карту поставлено питання миру та війни на нашому континенті та нашої здатності забезпечити нашу безпеку чи ні", – підкреслив Макрон.

Щоби вижити, Європа має провести значну трансформацію.

Серед її напрямків – цифровий перехід, використання штучного інтелекту, подолання екологічних викликів, декарбонізація. Але водночас Європа має витримати атаку на ліберальні демократії, на європейські цінності, яка вже триває.

Дещо вже зроблено. Зокрема, Франція подвоїла свій оборонний бюджет. Але в континентальному масштабі "пробудження" все ще повільне, занадто слабке в порівнянні з загальним переозброєнням світу.

Серед регіональних сил, які загрожують Європі, він згадав Росію та Іран.

Також треба усвідомлювати, що США втрачають інтерес до Європи: її пріоритетами на найближче майбутнє є внутрішня американська політика та Китай.

З його виступу виходить, що наївністю він вважає, зокрема, продовження гри за старими правилами: "Дві провідні міжнародні держави (Китай та Сполучені Штати. – ЄП) вирішили більше не поважати правила торгівлі. Я кажу це дуже простими словами, але така реальність".

Тож без докорінних змін Європа відстане від конкурентів та збідніє, переконаний він.

У той самий час неможливо ігнорувати культурну битву, битву наративів і цінностей, яка вже точиться.

"Наша відповідь – це потужність, процвітання та гуманізм", – дещо розмито заявив Макрон.

За словами Макрона, потужна Європа – та, яку поважають, бо вона забезпечує свою безпеку, захищає кордони та усвідомлює наявні ризики.

Щоб діяти у цьому ключі, треба відмовитися від підходу, що діяв після Другої світової війни, коли частина країн Європи делегувала свою безпеку іншим.

Головною небезпекою на континенті Макрон називає російську війну проти України.

"Неодмінна умова нашої безпеки полягає в тому, що Росія не виграє загарбницьку війну, яку вона веде проти України", – заявив він.

Макрон нагадав про свою ідею стратегічної невизначеності: Європа та партнери повинні перестати говорити про те, що вони не в змозі зробити. Включно з можливістю спрямування військ в Україну.

Крім того, маючи такого агресивного сусіда, як Росія з її балістичними спроможностями та ядерною зброєю, Європа має розробити концепцію "надійної європейської оборони", за якої європейські країни будуть здатні діяти як пліч-о-пліч з США, так і "наодинці, якщо це буде необхідно". Для цього французький президент у найближчі місяці запросить партнерів до розбудови європейської оборонної ініціативи.

Макрон наголосив, що ядерне стримування лежить в основі оборонної стратегії Франції, а отже, є ключовим елементом оборони європейського континенту. По суті, він наполягає, що саме Франція має опинитися у центрі європейської безпекової системи. Адже саме стратегія ядерного стримування буде необхідна для майбутньої побудови політики сусідства з Росією.

Докладніше – у матеріалі Ірини Красноштан Три завдання Європи Макрона: як президент Франції прагне змінити ЄС та яким є місце України.