Помпео заявил о "понимании" между США и "Талибаном"

Представители администрации США и движения "Талибан" достигли "понимания", которое может привести к "уменьшению насилия" в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"После десятилетий конфликтов мы договорились с талибами о значительном уменьшении насилия в Афганистане. Это важный шаг на долгом пути к миру, и я призываю всех афганцев воспользоваться этой возможностью", - написал Помпео в Twitter.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 21, 2020

Помпео заявил, что американские переговорщики в Катаре в последние недели договорились с талибами через консультации с правительством Афганистана.

"После успешной имплементации этого понимания в конце февраля ожидается движение к подписанию соглашения между США и Талибаном", - сказал Помпео.

"Внутриафганские переговоры начнутся вскоре после этого и будут строиться на этом фундаментальном шаге для достижения всестороннего и постоянного прекращения огня и будущей политической дорожной карты для Афганистана", - добавил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление США, заявив, что "это критическое испытание готовности и способности талибов уменьшить насилие и добросовестно содействовать миру".

Союзники по НАТО находятся в Афганистане с 2001 года. В настоящее время НАТО 16 тисяч военнослужащих для поддержки афганских сил безопасности.