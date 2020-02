Помпео заявил о "понимании" между США и "Талибаном"

Представители администрации США и движения "Талибан" достигли "понимания", которое может привести к "уменьшению насилия" в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"После десятилетий конфликтов мы договорились с талибами о значительном уменьшении насилия в Афганистане. Это важный шаг на долгом пути к миру, и я призываю всех афганцев воспользоваться этой возможностью", - написал Помпео в Twitter.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity.