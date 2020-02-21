20 тисяч людей приєдналися до Грети Тунберг на кліматичному протесті в Гамбурзі
Тисячі людей приєдналися до шведської кліматичної активістки Грети Тунберг на акції протесту в північному німецькому місті Гамбург в п'ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
За оцінками поліції, в акції брали участь 20 тисяч осіб, організатори заявили, що їм вдалося зібрати понад 60 тисяч мітингувальників.
Учасники акції вимагали поліпшення кліматичної політики і обіцяли "протестувати доти, поки ви не вживатимете заходи".
На цьому тижні захід розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про жертв смертельної стрілянини в місті Ганау.
School strike week 79. Hamburg. #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/HKziWMolVf— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 21, 2020
Акція протесту була проведена рухом школярів і студентів "Fridays for Future" за два дні до проведення муніципальних виборів в Гамбурзі і на ній були присутні численні політики.
Учасники пройшли маршем з району Хайлігенгейстфельд в районі Санкт-Паулі через центр міста. Тунберг в кінці виступила з промовою.
Майже рівно рік тому Тунберг вперше взяла участь в кліматичному протесті в Гамбурзі.