20 тисяч людей приєдналися до Грети Тунберг на кліматичному протесті в Гамбурзі

Тисячі людей приєдналися до шведської кліматичної активістки Грети Тунберг на акції протесту в північному німецькому місті Гамбург в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За оцінками поліції, в акції брали участь 20 тисяч осіб, організатори заявили, що їм вдалося зібрати понад 60 тисяч мітингувальників.

Учасники акції вимагали поліпшення кліматичної політики і обіцяли "протестувати доти, поки ви не вживатимете заходи".

На цьому тижні захід розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про жертв смертельної стрілянини в місті Ганау.

Акція протесту була проведена рухом школярів і студентів "Fridays for Future" за два дні до проведення муніципальних виборів в Гамбурзі і на ній були присутні численні політики.

Учасники пройшли маршем з району Хайлігенгейстфельд в районі Санкт-Паулі через центр міста. Тунберг в кінці виступила з промовою.

Майже рівно рік тому Тунберг вперше взяла участь в кліматичному протесті в Гамбурзі.