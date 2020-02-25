У Нових Санжарах Кремль побачив, як створити хаос в Україні – Зеркаль

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що події у Нових Санжарах показали, як легко Росія за потреби зможе створити в Україні величезний хаос.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Це дуже голосний дзвіночок, який ми всі мали почути. Це – сигнал про те, що будь-яка інформаційна провокація може створити в державі хаос, який виявиться дуже важко контролювати", - зазначила Зеркаль.

Вона не стверджує, що Росія відіграла якусь роль у подіях в Нових Санжарах. Але наголошує, що це "пілотний кейс", який показує, наскільки жахливі наслідки може мати повномасштабна інформаційна атака.

"За мотивами цього локального хаосу у мене є питання: наскільки ж зараз сильне напруження в суспільстві, наскільки легко ним маніпулювати, і наскільки легким завданням для Росії з її інформаційним потенціалом та агентурною мережею в Україні буде створити за потреби величезний хаос?", - зазначила колишня заступниця міністра.

"Україні потрібно терміново зробити висновки, щоби у майбутньому, коли будуть вкидатися подібні історії, в тому числі росіянами, розуміти, як на це реагувати", - підкреслила Олена Зеркаль.

Детальніше читайте у інтерв’ю: Олена Зеркаль: Маємо нарешті зрозуміти, що почалася інша ера відносин з Росією