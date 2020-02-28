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Грета Тунберг виступила перед 30-тисячним натовпом на кліматичному протесті у Бристолі

П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:02

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг виступила на кліматичному протесті в англійському Бристолі і попередила світових лідерів, що "не буде мовчати, коли світ у вогні".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Активістку вітали скандуванням "Грета, Грета!", коли вона виступила зі зверненням  до приблизно 30 000 осіб на заході Bristol Youth Strike 4 Climate (BY24C).

При цьому тисячам демонстрантів взяти участь в акції не завадила навіть дощова погода.

Грета Тунберг звинуватила політиків в ігноруванні надзвичайної ситуації з кліматом і "замітанні створеного ними безладу під килим".

 

"Ми - зміни, і зміни настають, подобається вам це чи ні", - заявила вона.

"Активізм працює, тому я кажу вам діяти, - сказала Тунберг. - Нас зраджують ті, хто при владі".

Два роки тому Грета Тунберг почала пропускати уроки по п'ятницях, щоб протестувати біля будівлі шведського парламенту, що стало початком величезного екологічного руху.

Відтоді вона стала провідним голосом у боротьбі зі зміною клімату, надихаючи мільйони учнів і студентів приєднатися до протестів по всьому світу.

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