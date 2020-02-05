В Італії паніка через коронавірус: китайців не пускають в ресторани і школи

В Італії паніка у зв'язку з коронавірусом поширюється набагато швидше, ніж саме захворювання: китайський бізнес зазнає збитків, а туристи з Китаю стають жертвами різних заборон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

В Італії зафіксовано два випадки коронавірусу і уряд оголосив про введення шестимісячного надзвичайного стану, що посилило занепокоєння серед жителів.

В одному з барів в Римі поряд з фонтаном Треві з'явилося повідомлення про заборону для відвідування для китайських клієнтів.

Музична школа в Римі сказала учням зі Східної Азії не відвідувати заняття через випадки расизму.

Чотири губернатори північних італійських регіонів закликали дітей, які повертаються з поїздок до Китаю, не відвідувати школу протягом 14 днів.

Інциденти викликали осуд з боку італійської влади. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте розкритикував регіональних керівників, сказавши їм, що вони не мають повноважень робити такі заяви і що ніщо не виправдовує такий страх.

Італія заборонила всі польоти в і з Китаю і помістила в карантин 56 громадян Італії, які повернулися з міста Ухань.

Близько 300 000 китайських громадян живуть в Італії, і п'ять мільйонів китайських туристів відвідують країну щороку.