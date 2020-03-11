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Поліція Лондона ізолювала частину міста через підозріле авто

Середа, 11 березня 2020, 14:00

Поліція ізолювала частину району Елефант-енд-Касл на півдні Лондона у зв’язку зі спецоперацією через підозріле авто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання MyLondon.

Поліція заблокувала кільце і прилеглу територію, де, за словами правоохоронців, було виявлено "підозрілий транспортний засіб".

Місцева влада повідомила, що рух для тих, хто планує проїзд у цьому районі, буде закрито. На всіх під’їздах до Елефант-енд-Касл спостерігається сповільнення руху транспорту і тягнучки.

Людей із сусідніх будівель евакуйовано, на місці інциденту можна помітити поліцейських собак.

В ізольованому районі також розташована станція метро.

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