Полиция Лондона изолировала часть города из-за подозрительного авто

Полиция изолировала часть района Элефант-энд-Касл на юге Лондона в связи со спецоперацией вокруг подозрительного автомобиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание MyLondon.

Полиция заблокировала кольцо и прилегающую территорию, где, по словам правоохранителей, было обнаружено "подозрительное транспортное средство".

Местные власти сообщили, что движение для тех, кто планирует проезд в этом районе, будет закрыто. На всех подъездах к Элефант-энд-Касл наблюдается замедление движения транспорта и тянучки.

reporting live from elephant and castle: roundabout closed, nearby buildings evacuated, cute police doggos everywhere pic.twitter.com/9m8zclEKHb