Полиция Лондона изолировала часть города из-за подозрительного авто
Полиция изолировала часть района Элефант-энд-Касл на юге Лондона в связи со спецоперацией вокруг подозрительного автомобиля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание MyLondon.
Полиция заблокировала кольцо и прилегающую территорию, где, по словам правоохранителей, было обнаружено "подозрительное транспортное средство".
Местные власти сообщили, что движение для тех, кто планирует проезд в этом районе, будет закрыто. На всех подъездах к Элефант-энд-Касл наблюдается замедление движения транспорта и тянучки.
reporting live from elephant and castle: roundabout closed, nearby buildings evacuated, cute police doggos everywhere pic.twitter.com/9m8zclEKHb— Weronika Kuc (@kucvegas) March 11, 2020
Люди из соседних зданий эвакуированы, на месте инцидента можно заметить полицейских собак.
В изолированном районе также расположена станция метро.