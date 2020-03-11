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Полиция Лондона изолировала часть города из-за подозрительного авто

Среда, 11 марта 2020, 14:00

Полиция изолировала часть района Элефант-энд-Касл на юге Лондона в связи со спецоперацией вокруг подозрительного автомобиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание MyLondon.

Полиция заблокировала кольцо и прилегающую территорию, где, по словам правоохранителей, было обнаружено "подозрительное транспортное средство".

Местные власти сообщили, что движение для тех, кто планирует проезд в этом районе, будет закрыто. На всех подъездах к Элефант-энд-Касл наблюдается замедление движения транспорта и тянучки.

Люди из соседних зданий эвакуированы, на месте инцидента можно заметить полицейских собак.

В изолированном районе также расположена станция метро.

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