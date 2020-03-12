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США пригрозили Росії подальшою розплатою після атаки в Пісках

Четвер, 12 березня 2020, 18:53

Після атаки збройних формувань Росії на українські позиції біля Пісків Донецької області Сполучені Штати нагадали Москві про розплату за її агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала речниця Держдепу Морган Ортагус. 

"Російська агресія в Україні повинна припинитися. Ми продовжимо встановлювати розплату, поки Росія не поважатиме суверенітет та територіальну цілісність України", - заявила вона.

10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

Двоє українських військових загинули, шестеро поранених перебувають у тяжкому стані.

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