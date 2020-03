США пригрозили Росії подальшою розплатою після атаки в Пісках

Після атаки збройних формувань Росії на українські позиції біля Пісків Донецької області Сполучені Штати нагадали Москві про розплату за її агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала речниця Держдепу Морган Ортагус.

"Російська агресія в Україні повинна припинитися. Ми продовжимо встановлювати розплату, поки Росія не поважатиме суверенітет та територіальну цілісність України", - заявила вона.

Russian aggression in Ukraine must stop. We will continue to impose costs until Russia respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. https://t.co/tcODruDJ5j