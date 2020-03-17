З Польщі в Україну автобусами за добу доставили майже 3,4 тисячі українців

З опівночі 16 березня до 6 ранку 17 березня до України переправили близько 3,4 тисячі українців, які застрягли у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Державної прикордонної служби України.

Через пункти пропуску "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорогуськ") прибули 890 осіб, "Рава-Руська" ("Гребенне") – 1550 осіб, "Краківець" ("Корчова") – 950 осіб. Перевезення здійснили автобусами, наданими українськими органами місцевої влади. Також Держприкордонслужба координує дії з польськими колегами.

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"Ця робота не припинятиметься. Прикордонники в межах наданих повноважень робитимуть все можливе, аби забезпечити повернення наших громадян додому, і в будь-який час доби готові здійснювати їхнє оформлення на державному кордоні", - зазначають у повідомленні.

Фото dpsu.gov.ua

За інформацією посольства України у Польщі, загалом евакуації очікують майже 2 тисячі громадян України.

Нагадаємо, з 16 березня обмежено пропуск в Україну іноземців. Також було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.

Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.

Загалом за минулу добу з-за кордону повернулися вже понад 50 тисяч українців.

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