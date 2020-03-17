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Понад 50 тисяч українців за добу повернулися додому - ДПСУ

Вівторок, 17 березня 2020, 10:38

Державний кордон України за минулу добу загалом перетнули майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому з-за кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Державної прикордонної служби України.

З опівночі 16 березня до опівночі 17 березня з понад 13 тисячі іноземців, які перетинали кордон, понад 10 тисяч прослідували на виїзд. У в’їзді до України за добу відмовили майже 400 іноземцям.

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"Разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну", - йдеться у заяві ДПСУ.

Прикордонники відзначають, що загалом трафік на кордоні суттєво знизився. Наприклад, попередньої доби, 15 березня, кордон всього перетнуло близько 144 тисяч осіб.

Найближчим часом очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.

Нагадаємо, з 16 березня обмежено пропуск в Україну іноземців. Також було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.

Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.

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