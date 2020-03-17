Евакуації з Польщі очікують майже 2 тисячі громадян України - посол

Майже дві тисячі українців заповнили на сайті посольства України в Польщі спеціальний формуляр, вказавши, що не можуть повернутися додому самотужки й очікують організованої евакуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Приблизно дві тисячі громадян України звернулися до дипломатичної та консульських установ у Польщі, заявивши, що вони потребують допомоги з поверненням додому", - сказав Дещиця.

При цьому він не виключив, що частина з цих громадян вже могла самотужки виїхати в Україну.

За словами посла, зараз опрацьовується питання організації спеціального авіарейсу з Варшави. Крім того, розглядається можливість вивезення українців потягом - як і тих громадян, котрі застрягли на чесько-польському чи німецько-польському кордонах.

"Польська сторона може надати так званий санітарний коридор, яким до кордону людей везтиме потяг "PKP Intercity", а вже з Перемишля - поїзд "Укрзалізниці", - зазначив Дещиця.

Для цього, за його словами, потрібне відповідне рішення уряду Польщі, тож українські дипломати ведуть переговори з МЗС та міністерством інфраструктури цієї країни.

Читайте також У країнах Євросоюзу хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців

Посол нагадав, що на кордоні з Польщею зараз діють три пункти пропуску, через які громадяни України можуть повернутися додому: Дорогуськ - Ягодин, Корчова - Краківець, і Гребенне - Рава-Руська.

Він підкреслив, що кожного дня там перебувають українські консули, які допомагають українцям перетнути кордон. Попри те, що ці пункти пропуску є автомобільними, за згодою з польськими прикордонниками на них частково здійснюється і піший перехід громадян.

У наданні автотранспорту сприяють прикордонні райдержадміністрації, а також почесні консули України в Ряшеві, Холмі та Перемишлі.

За словами Дещиці, він отримав від польських прикордонних органів запевнення, що вони лояльно ставитимуться до тих українців, у яких термін візи чи перебування за біометричними паспортами минув безпосередньо під час карантину в Польщі.

Слідкуйте за останніми оновленнями: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE