Из Польши в Украину автобусами за сутки доставили почти 3,4 тысячи украинцев

С полуночи 16 марта до 6 часов утра 17 марта в Украину переправили около 3,4 тысячи украинцев, которые застряли в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Через пункты пропуска "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск") прибыли 890 человек, "Рава-Руска" ("Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ("Корчова") - 950 человек. Перевозки осуществили автобусами, предоставленными украинскими органами местной власти. Также Госпогранслужба координирует действия с польскими коллегами.

"Эта работа не будет прекращаться. Пограничники в пределах предоставленных полномочий делать все возможное, чтобы обеспечить возврат наших граждан домой, и в любое время суток готовы осуществлять их оформление на государственной границе", - отмечается в сообщении.

Фото dpsu.gov.ua

По информации посольства Украины в Польше, всего эвакуации ожидают почти 2 тысячи граждан Украины.

Напомним, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПП в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Всего за минувшие сутки из-за границы вернулись уже более 50 тысяч украинцев.

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