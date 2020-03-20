Коронавірус виявили у заступника міністра сільського господарства Польщі

В одного із заступників міністра сільського господарства Польщі підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Наразі Рада міністрів працює переважно віддалено, у режимі відеоконференцій, усі контакти обмежені. Це виправдано, тому що захворів один із міністрів, Міхал Вось. Вчора з’ясувалося, що захворів також один із заступників міністра сільського господарства, тому усе міністерство пішло на карантин", - сказав голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Який саме із заступників міністра захворів, він не повідомив.

Як повідомлялося раніше, 16 березня коронавірус виявили у міністра навколишнього середовища Польщі Міхала Вося. Після виявлення в неділю коронавірусу у працівника Державного лісівництва, з яким він контактував, він був поміщений в карантин і пройшов обстеження; тест дав позитивний результат.



Сьогодні Вось повідомив у Twitter, що вірус підтвердили також у його дружини та доньки.

Ciężki tydzień: żona i córeczka też z wirusem, na szczęście w dobrym stanie. Wieczorem 17/03 trafiłem do szpitala, nie obyło się bez podania tlenu. Dziś wypuszczą nas na leczenie domowe.

Widziałem w akcji BOHATERÓW tych dni: WSZYSTKICH pracowników służby zdrowia. Dziękujemy❤️ — Michał Woś (@MWosPL) March 20, 2020

"Тяжкий тиждень: вірус підтвердився також у дружини і доньки. На щастя, вони почуваються добре…. Сьогодні нас відпустять лікуватися у домашніх умовах. Цими днями я бачив довкола справжніх героїв – наших медиків. Дякую вам!" - написав він.

Станом на сьогодні, у Польщі підтвердилися понад 350 випадків інфікування коронавірусом.