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Польща надасть гуманітарний коридор українцям, застряглим на кордоні з Німеччиною

Субота, 21 березня 2020, 14:19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовилися про створення гуманітарного коридору для українців від кордону Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український прем’єр написав у Twitter.

"Поговорив по телефону з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Домовилися створити гуманітарний коридор для українців від кордону Німеччини через територію Польщі. Я також хотів би висловити вдячність польській стороні за включення українців в програму LOTdoDomu", - написав Шмигаль.

Раніше у зв'язку з тимчасовим закриттям кордонів уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT запустив операцію "Політ додому" для людей, які знаходяться в інших державах і хочуть повернутися в Польщу.

Нагадаємо, Україна домовилася з Угорщиною про дозвіл на транзитний переїзд українських громадян з Австрії та Хорватії.

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