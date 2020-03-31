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Ходити лише поодинці: Польща посилила карантин

Вівторок, 31 березня 2020, 14:34

Уряд Польщі оголосив про нові обмеження в рамках боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

В публічних місцях, за новими правилами, між людьми має зберігатися дистанція в 2 метри, що на практиці означає можливість переміщатися виключно поодинці.

Посилення правил не стосується ситуації, в якій родич супроводжує неповнолітнього чи поряд з неповносправним йде його опікун.

Також вводиться заборона на самостійне перебування за межами дому дітей і молоді віком до 18 років – їх тепер має супроводжувати хтось із дорослих.

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Нові обмеження також стосуються кількості покупців в магазинах чи клієнтів у банку – максимум три людини на одну касу.

Також уряд постановив, що з 10.00 до 12.00 доступ у магазини, аптеки і інші служби буде відкритий лише для людей старше 65 років.

Також від 2 квітня починає діяти вимога робити покупки виключно у одноразових рукавичках, які можна буде взятии при вході до магазину.

Крім того, уряд запроваджує обмеження доступу до парків, бульварів, скверів, пляжів та інших місць відпочинку.

Раніше голова канцелярії прем'єра Польші Міхал Дворчик заявив, що останні вихідні продемонстрували необхідність запровадження додаткових обмежень.

У Польщі зафіксовано більше 2100 заражень коронавірусом, 31 людина померла.

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Коронавірус Польща
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