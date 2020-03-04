Польша зафиксировала первый случай коронавируса

В Польше подтвердили первый случай коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Шумовский заявил, что пациент находится в больнице в городе Зелена Гура, что на западе Польши, его состояние не вызывает опасений.

"Пациент чувствует себя хорошо. Все процедуры соблюдались в соответствии с тем, как они должны соблюдаться. Пациент сообщил врачу, получил информацию по телефону, чтобы связаться с санитарными службами", - сказал Шумовский.

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"Мужчина приехал в Польшу из Германии. Все лица, имевшие контакт с пациентом, помещены под домашний карантин и находятся под наблюдением санитарных служб", - добавил Шумовский.

Пациент не относится к лицам старшего возраста или группе риска. Согласно данным Министерства здравоохранения по состоянию на вечер 3 марта, в связи с коронавирусом в Польше госпитализировали 68 человек, около 500 - на карантине. Это меньше по сравнению с данными за понедельник, согласно которым 92 человека были госпитализированы.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что жизни 26-летней украинки, у которой в Италии диагностирован коронавирус, ничего не угрожает.