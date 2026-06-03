Представник США запевнив: Вашингтон та Брюссель прагнуть дотримуватися торговельної угоди

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що як Європейський Союз, так і Сполучені Штати прагнуть дотримуватися своєї торговельної угоди.

Про це він заявив у середу, 3 червня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Заява Гріра пролунала після того, як стало відомо, що в адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Грір зазначив, що це оголошення не мало стати несподіванкою, оскільки розслідування тривало вже кілька місяців, але не вважає, що це затримає ухвалення угоди між США та ЄС у Європейському парламенті.

"Обидві сторони прагнуть дотримуватися торговельної угоди. Ми вважаємо, що в обох сторін є чимало можливостей для виконання зобов’язань", – сказав він.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

Через кілька годин після ухвалення рішення Трамп заявив, що введе нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн, а потім підвищить його до 15%.

Тоді стало відомо, що офіс торговельного представника США готує масштабні розслідування щодо понад десятка країн згідно з розділом 301 Закону про торгівлю, в якому йдеться про "надлишкові виробничі потужності". Такі дії необхідні Вашингтону для запровадження односторонніх мит на імпорт з певних країн, які, як вважається, застосовують недобросовісну торговельну практику.