Рубіо заявив про "хороші перспективи" домовленостей щодо Гренландії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, 3 червня, що переговори з Данією та Гренландією щодо використання острова для цілей "колективної оборони" "йдуть у правильному напрямку".

Про це він сказав під час слухань у Комітеті з питань закордонних справ Палати представників, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У Рубіо під час слухань конгресменка зі штату Делавер запитала Рубіо, чи знає він, що "Гренландія насправді є частиною Данії".

"Поки що", – відповів держсекретар США.

Також він зазначив, що США ведуть переговори з Гренландією та Данією "щодо використання Гренландії для колективної оборони нас усіх".

"Це ключова частина протиракетної оборони, але ми зараз беремо участь у цих переговорах. Я думаю, що зараз ми маємо хороші перспективи щодо цього", – сказав він.

Рубіо зазначив, що переговори з Данією та Гренландією тривають щомісяця.

"Я думаю, що в якийсь момент у нас будуть досить хороші новини щодо цього", – додав держсекретар США.

Нагадаємо, після того як губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, відвідав країну, де зокрема заявив, що її процвітання "залежить" від Трампа, американський президент опублікував світлину, на якій він дивиться на одне з гренландських міст.

Також Лендрі вважає, що нафта з Гренландії може відіграти важливу роль у зниженні цін на енергоносії на тлі конфлікту з Іраном.

Після зустрічі з Лендрі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.