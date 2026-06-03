Трамп візьме участь у саміті НАТО у Туреччині – держсекретар США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Туреччині в липні.

Про це він сказав під час слухань у Комітеті з питань закордонних справ Палати представників, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що попри своє розчарування НАТО – Трамп візьме участь у зустрічі.

"Сполучені Штати все ще є членами альянсу НАТО, і ми будемо в Туреччині, щоб обговорити всі ці питання. Президент особисто візьме участь у наступній зустрічі глав держав НАТО, де всі ці моменти будуть прояснені", – наголосив держсекретар США.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами, напередодні саміту НАТО, який відбудеться там наступного місяця.

У середу, 3 червня, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.

Варто зазначити, що за даними ЗМІ, німецький канцлер Фрідріх Мерц планує провести зустріч із європейськими лідерами наприкінці цього місяця, щоб розробити план налагодження відносин із Трампом на саміті НАТО в липні.